One of the top boxers in the world will have a stay-busy fight this weekend in Miami, Florida at Hard Rock Stadium. Super middleweight champ Canelo Alvarez is scheduled to face WBC mandatory challenger Avni Yildirim with the WBA and WBC super middleweight titles on the line.

Canelo Alvarez returns to the ring to fight Avni Yildirim in defense of his WBA and WBC super middleweight titles. We break down when the fight starts and how to watch the full card. What time will Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim fight start on February 27th

Coverage of the full card gets going at 7 p.m. ET and ring walks for the main event are expected at around 10 p.m. That will depend on the length of the undercard, which features seven fightweights topped by a WBC flyweight title between Julio Cesar Martinez and McWilliams Arroyo.

https://www.game.tv/tournaments/How-to-watch-Canelo-Alvarez-Avni-Yildirim-title-fight-start-time-livestream-PPV–46216259fae249c89e1434a1ec3b9ac2

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/How-to-watch-Canelo-Alvarez-Avni-Yildirim-Live-PPV-871724589

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-vs.-Yildirim-How-to-watch-Saul-‘Canelo’-Alvarez’s-fight-on-DAZN-supported-devices–c85bb7f192034be5ad23fc93ae8868b0

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-vs-Yildirim-How-to-watch-Canelo-game-live-871724891

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Alvarez-vs.-Avni-Yildirim-Live-Stream-Info–FIGHT-SPORTS–90edea604e604e2488dabeb16cca1d7a

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Stream-Info-871725092

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Alvarez-vs.-Avni-Yildirim-live-stream-How-to-watch-on-DAZN-in-USA-Canada–93fd5dce166e4c29bee62a81f2a6f48e

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-live-stream-How-871725412

https://www.game.tv/tournaments/How-to-watch-%E2%80%98Canelo-Alvarez-vs.-Avni-Yildirim%E2%80%99TONIGHT-live-on-DAZN–013e2492929f4260aad6a15afb753c07

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/How-to-watch-Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-871725803

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Alvarez-vs.-Avni-Yildirim-Live-stream-start-time-TV-betting-odds-how-to-watch-boxing-Fri-Feb-27th-2021-Online.–4f96a969207c4f2592aeb5badcf0fdc4

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-streaming-871726070

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Alvarez-vs.-Avni-Yildirim-live-streaming-results-play-by-play-How-to-Watch-start-time–4b9e6854b25345c3a703d1f80af72e81

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-live-streaming-HD-871726295

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-vs.-Yildirim-Live-Stream-Time-Card-How-To-Watch-Canelo-vs.-Yildirim-Live–5d4eb8599c974cbfabfed669964e7cb2

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-vs-Yildirim-Live-Stream-Time-Card-match-871726449

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Alvarez-vs.-Avni-Yildirim-live-stream-Boxing-Match-Online–5f7046af36b74be1bc8027d2fde2667d

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-live-stream-Boxing-871726631

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Streams-Boxing-Free-Reddit–83b51dd83cbb4831bcaa157afcc4fe5e

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Streams-Boxin-871726798

https://www.game.tv/tournaments/What-channel-is-Canelo-Alvarez-vs.-Avni-Yildirim-Time-TV-schedule-live-stream-info-for-fight–83dfbff3ae12429196b626c15e05003f

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/What-channel-is-Canelo-Alvarez-vs-Yildirim-Live-871727048

https://www.game.tv/tournaments/How-to-watch-Canelo-Alvarez-vs.-Avani-Yildirim-online22721-Live-stream-time-TV-channel-for-title-match–e10bb3d10f7e4a8a9837e7067b4d3503

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/How-to-watch-Canelo-Alvarez-vs-Avani-Yildirim-TV-871727156

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-vs-Yildirim-2021-livestream-Preliminary-fights–main-fight-card-on-February-27–5786e319ed9f49d89b9b2f53b0cecd16

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-vs-Yildirim-2021-livestream-Online-Boxing-871727355

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/How-to-watch-Canelo-on-DAZN-in-the-USA-Live-streaM-871727569

https://www.game.tv/tournaments/How-to-watch-Canelo-on-DAZN-in-the-USA-Live-stream-for-the-big-fight-between-Saul-Alvarez-and-Avni-Yildirim–4a29d9b2a88a41789f13dec5ab1f82b5

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Boxing-FREE-871727726

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Boxing-FREE-Online-reddit–e228f7f214324dca945445412664689a

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Reddit-Watch-Canelo-vs-Yildirim-Live-Stream-871727903

https://www.game.tv/tournaments/Reddit-Watch-Canelo-vs-Yildirim-Live-Stream-Reddit27-02-21–e5091cf06855450ea1e9d216eb1a8553

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Fight-Sal-Canelo-lvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-871728006

https://www.game.tv/tournaments/Fight-Sa%C3%BAl-Canelo-%C3%81lvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Reddit-FREE–10acbb3e09bc4bdebb38560d14df5229

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Saul-Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Boxing-871728092

https://www.game.tv/tournaments/Saul-%22Canelo%22-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Boxing-Online-reddit–b53c33f6906245e7b04c5f6eab3d52af

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Full-Fight-Saul-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-871728280

https://www.game.tv/tournaments/FullFight-Saul-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-streaming-free–c4c5f402467f4622a061437f1c4a4281

https://www.buzzmyevent.com/Events/Palasa-Event/Youtube-Canelo-vs-Yildirim-Reddit-Live-Streaming-Crackstreams/2975

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Fight-streaming-Canelo-vs-Yildirim-Full-Fight-Live-Streams-Free-Online-anywhere–d1075bc7fdc7494baa73c338129d09b6

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Fight-streaming-Canelo-vs-Yildirim-LIVE-871719197

https://sharecaster.com/2021/02/27/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-streams-free-online-anywhere/

https://canelofights.eventsmart.com/2021/02/27/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-streams-free-online-anywhere/

https://canelofights.eventsmart.com/events/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-streams-free-online-anywhere/

https://www.buzzmyevent.com/Events/Nedumangad-Event/Canelo-Fight-streaming-Canelo-vs-Yildirim-Full-Fight-Live-Streams-Free-Online-anywhere/2976

https://perfectdailygrind.com/advert/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-onlinestart-uk-time-tv/

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-vs-Yildirim-Boxing—Live-Streaming-Reddit-Watch-Saul-%22Canelo%22-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-OnlineStart-uk-time-TV–45b2b6be5f29400bb2bc84859fcdf411

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-vs-Yildirim-Boxing-Live-Streaming-Reddit-871720007

https://sharecaster.com/2021/02/27/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-onlinestart-uk-t-2/

https://canelofights.eventsmart.com/2021/02/27/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-onlinestart-uk-time-tv/

https://canelofights.eventsmart.com/events/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-onlinestart-uk-time-tv/

https://www.buzzmyevent.com/Events/Nagda-Event/Canelo-vs-Yildirim-Boxing-Live-Streaming-Reddit-Watch-Saul-Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Onlin/2977

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-vs.-Yildirim-Free-Watch-Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Streaming-Reddit-and-Twitter-HD-Coverage–217a645647db4a178176709fd31a74db

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-vs-Yildirim-Free-Live-Canelo-Alvarez-871721933

https://www.buzzmyevent.com/Events/faridabad-Event/Canelo-vs-Yildirim-Free-Watch-Canelo-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Streaming-Reddit-and-Twitter-HD/2978

https://sharecaster.com/2021/02/27/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-reddit-and-twitter-hd-coverage/

https://canelofights.eventsmart.com/2021/02/27/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-reddit-and-twitter-hd-coverage/

https://canelofights.eventsmart.com/events/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-reddit-and-twitter-hd-coverage/

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Saul-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Stream-Crackstreams-Reddit–043d47e47da04411b0f3077867bfbff6

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Saul-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Stream-871722629

https://www.buzzmyevent.com/Events/Adugodi-Event/Canelo-Saul-Alvarez-vs-Avni-Yildirim-Live-Stream-Crackstreams-Reddit/2979

https://sharecaster.com/2021/02/27/canelo-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit-2/

https://canelofights.eventsmart.com/2021/02/27/canelo-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit/

https://canelofights.eventsmart.com/events/canelo-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit/

https://www.game.tv/tournaments/CANELO-ALVAREZ-VS-AVNI-YILDIRIM-LIVE-STREAM-REDDIT-FREE-ONLINE–9c550bad72994104b39f41bc55fee738

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/CANELO-ALVAREZ-VS-AVNI-YILDIRIM-LIVE-STREAM-REDDIT-871723330

https://www.buzzmyevent.com/Events/Nagaon-Event/CANELO-ALVAREZ-VS-AVNI-YILDIRIM-LIVE-STREAM-REDDIT-FREE-ONLINE/2980

https://canelofights.eventsmart.com/2021/02/27/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-reddit-free-online/

https://canelofights.eventsmart.com/events/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-reddit-free-online/

https://www.game.tv/tournaments/Canelo-Yildirim-Live-streaming-results-RBR-how-to-watch-start-time–4d7ab2ddf9ab4df88d01f3fa4a2e8ab2

https://www.deviantart.com/caneloboxer/journal/Canelo-Yildirim-Live-streaming-results-RBR-TV-871724277

https://www.buzzmyevent.com/Events/Faridkot-Event/Canelo-Yildirim-Live-streaming-results-RBR-how-to-watch-start-time/2981

https://canelofights.eventsmart.com/2021/02/27/canelo-yildirim-live-streaming-results-rbr-how-to-watch-start-time/

https://canelofights.eventsmart.com/events/canelo-yildirim-live-streaming-results-rbr-how-to-watch-start-time/

The full card for this fight air on DAZN. You can also find a list of cable providers offering the fight in the US and Canada. With a DAZN login, you can watch the fight on your computer, smart TV, Apple TV, Fire Stick, Xbox and PS4. You can also use your Android or Apple cell phone to stream the fight using the DAZN app.

Full Card

Title fight: Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim, 12 rounds, for WBA and WBC super middleweight titles

Undercard: Julio Cesar Martinez vs. McWilliams Arroyo, for WBC flyweight title

Zhang Zhilei vs. Jerry Forrest, heavyweights

Diego Pacheco vs. Rodolfo Gomez Jr., super middleweights

Alexis Espino vs. Ashton Sykes, super middleweights

Marc Castro vs. Lester Brown, junior lightweights

Aaron Aponte vs. Harry Gigliotti, junior welterweights

Alexis Molina vs. TBA, featherweights

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-canelo-161584821/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-161587185/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit-161588080/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-reddit-free-online-161589037/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/caneloyildirim-live-streaming-results-rbr-how-to-watch-time-161590346/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/how-to-watch-canelo-alvarezavni-yildirim-title-fightstart-time-161590724/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-vs-yildirim-how-to-watch-saul-canelo-alvarezs-fight-161591068/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-info-fight-sports-161591372/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-how-to-watch-dazn-161591752/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirimtonight-live-tv-161592184/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-start-time-tv-161592569/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-results-play-161592819/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-boxing-match-online-161593254/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streams-boxing-free-reddit-161593538/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/what-channel-is-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-time-tv-live-161593797/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avani-yildirim-online22721-161593962/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-vs-yildirim-2021-livestream-preliminary-fights-main-card-161594253/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/how-to-watch-canelo-on-dazn-in-the-usa-live-stream-big-boxing-161594548/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-free-online-reddit-161594741/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/reddit-watch-canelo-vs-yildirim-live-stream-reddit270221-161594963/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/fight-sal-canelo-lvarez-vs-avni-yildirim-live-reddit-free-161595124/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-online-reddit-161595262/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/fullfight-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-free-161595537/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/boxing-streams-reddit-canelo-vs-yildirim-live-streaming-free-161577546/

https://247sports.com/college/utah/board/102583/contents/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-free-161583840/

Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim Live Stream Info

The super-middleweight title clash between Canelo Alvarez and Avni Yildirim is on the way.

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-canelo-161584821/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-161587185/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit-161588080/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-reddit-free-online-161589037/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/caneloyildirim-live-streaming-results-rbr-how-to-watch-time-161590346/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/how-to-watch-canelo-alvarezavni-yildirim-title-fightstart-time-161590724/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-vs-yildirim-how-to-watch-saul-canelo-alvarezs-fight-161591068/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-info-fight-sports-161591372/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-how-to-watch-dazn-161591752/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirimtonight-live-tv-161592184/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-start-time-tv-161592569/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-results-play-161592819/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-boxing-match-online-161593254/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streams-boxing-free-reddit-161593538/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/what-channel-is-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-time-tv-live-161593797/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avani-yildirim-online22721-161593962/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-vs-yildirim-2021-livestream-preliminary-fights-main-card-161594253/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/how-to-watch-canelo-on-dazn-in-the-usa-live-stream-big-boxing-161594548/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-free-online-reddit-161594741/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/reddit-watch-canelo-vs-yildirim-live-stream-reddit270221-161594963/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/fight-sal-canelo-lvarez-vs-avni-yildirim-live-reddit-free-161595124/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-online-reddit-161595262/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/fullfight-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-free-161595537/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/boxing-streams-reddit-canelo-vs-yildirim-live-streaming-free-161577546/

https://247sports.com/high-school/mississippi/board/football-102607/contents/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-free-161583840/

On Saturday night, February 27, Canelo and Yildirim will go one-on-one. Canelo will put the WBA (Super), WBC, and The Ring Super-Middleweight Titles on the line. The action will be held inside Hard Rock Stadium in Miami, Florida.

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-canelo-161584821/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-161587185/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit-161588080/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-reddit-free-online-161589037/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/caneloyildirim-live-streaming-results-rbr-how-to-watch-time-161590346/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/how-to-watch-canelo-alvarezavni-yildirim-title-fightstart-time-161590724/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-vs-yildirim-how-to-watch-saul-canelo-alvarezs-fight-161591068/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-info-fight-sports-161591372/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-how-to-watch-dazn-161591752/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirimtonight-live-tv-161592184/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-start-time-tv-161592569/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-results-play-161592819/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-boxing-match-online-161593254/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streams-boxing-free-reddit-161593538/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/what-channel-is-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-time-tv-live-161593797/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avani-yildirim-online22721-161593962/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-vs-yildirim-2021-livestream-preliminary-fights-main-card-161594253/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/how-to-watch-canelo-on-dazn-in-the-usa-live-stream-big-boxing-161594548/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-free-online-reddit-161594741/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/reddit-watch-canelo-vs-yildirim-live-stream-reddit270221-161594963/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/fight-sal-canelo-lvarez-vs-avni-yildirim-live-reddit-free-161595124/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-online-reddit-161595262/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/fullfight-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-free-161595537/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/boxing-streams-reddit-canelo-vs-yildirim-live-streaming-free-161577546/

https://247sports.com/college/indiana/board/103604/contents/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-free-161583840/

The card was also supposed to feature a WBC Flyweight Title fight between champion Julio Cesar Martinez and McWilliams Arroyo. Martinez suffered a hand injury, forcing him out of the championship bout.

Live Stream Info

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-canelo-161584821/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-161587185/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit-161588080/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-reddit-free-online-161589037/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/caneloyildirim-live-streaming-results-rbr-how-to-watch-time-161590346/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/how-to-watch-canelo-alvarezavni-yildirim-title-fightstart-time-161590724/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-vs-yildirim-how-to-watch-saul-canelo-alvarezs-fight-161591068/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-info-fight-sports-161591372/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-how-to-watch-dazn-161591752/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirimtonight-live-tv-161592184/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-start-time-tv-161592569/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-results-play-161592819/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-boxing-match-online-161593254/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streams-boxing-free-reddit-161593538/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/what-channel-is-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-time-tv-live-161593797/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avani-yildirim-online22721-161593962/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-vs-yildirim-2021-livestream-preliminary-fights-main-card-161594253/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/how-to-watch-canelo-on-dazn-in-the-usa-live-stream-big-boxing-161594548/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-free-online-reddit-161594741/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/reddit-watch-canelo-vs-yildirim-live-stream-reddit270221-161594963/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/fight-sal-canelo-lvarez-vs-avni-yildirim-live-reddit-free-161595124/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-online-reddit-161595262/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/fullfight-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-free-161595537/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/boxing-streams-reddit-canelo-vs-yildirim-live-streaming-free-161577546/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-free-161583840/

The action will begin at 8 p.m. ET. The card is set to air live on DAZN with the exception of Latin America. The main event has a tentative start time of 11 p.m. ET.

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-canelo-161584821/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-161587185/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit-161588080/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-reddit-free-online-161589037/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/caneloyildirim-live-streaming-results-rbr-how-to-watch-time-161590346/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/how-to-watch-canelo-alvarezavni-yildirim-title-fightstart-time-161590724/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-vs-yildirim-how-to-watch-saul-canelo-alvarezs-fight-161591068/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-info-fight-sports-161591372/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-how-to-watch-dazn-161591752/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirimtonight-live-tv-161592184/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-start-time-tv-161592569/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-results-play-161592819/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-boxing-match-online-161593254/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streams-boxing-free-reddit-161593538/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/what-channel-is-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-time-tv-live-161593797/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avani-yildirim-online22721-161593962/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-vs-yildirim-2021-livestream-preliminary-fights-main-card-161594253/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/how-to-watch-canelo-on-dazn-in-the-usa-live-stream-big-boxing-161594548/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-free-online-reddit-161594741/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/reddit-watch-canelo-vs-yildirim-live-stream-reddit270221-161594963/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/fight-sal-canelo-lvarez-vs-avni-yildirim-live-reddit-free-161595124/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-online-reddit-161595262/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/fullfight-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-free-161595537/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/boxing-streams-reddit-canelo-vs-yildirim-live-streaming-free-161577546/

https://247sports.com/college/auburn/board/basketball-forum-104010/contents/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-free-161583840/

Who Is Saul Alvarez?

Saul Alvarez is a Mexican professional boxer.

The last fight of Saul Alvarez took place on December 19, 2020 against Callum SmithCallum Smith.

Alvarez won by unanimous decision (UD).

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-canelo-161584821/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-161587185/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit-161588080/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-reddit-free-online-161589037/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/caneloyildirim-live-streaming-results-rbr-how-to-watch-time-161590346/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/how-to-watch-canelo-alvarezavni-yildirim-title-fightstart-time-161590724/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-vs-yildirim-how-to-watch-saul-canelo-alvarezs-fight-161591068/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-info-fight-sports-161591372/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-how-to-watch-dazn-161591752/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirimtonight-live-tv-161592184/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-start-time-tv-161592569/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-results-play-161592819/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-boxing-match-online-161593254/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streams-boxing-free-reddit-161593538/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/what-channel-is-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-time-tv-live-161593797/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avani-yildirim-online22721-161593962/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-vs-yildirim-2021-livestream-preliminary-fights-main-card-161594253/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/how-to-watch-canelo-on-dazn-in-the-usa-live-stream-big-boxing-161594548/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-free-online-reddit-161594741/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/reddit-watch-canelo-vs-yildirim-live-stream-reddit270221-161594963/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/fight-sal-canelo-lvarez-vs-avni-yildirim-live-reddit-free-161595124/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-online-reddit-161595262/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/fullfight-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-free-161595537/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/boxing-streams-reddit-canelo-vs-yildirim-live-streaming-free-161577546/

https://247sports.com/college/indiana/board/peegs-iu-hoop-forum-103607/contents/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-free-161583840/

Biography

There are eight children in the Alvarez family: seven boys and one girl.

Growing up on his family’s farm, where Saul rode horses with his brothers and sister. He loves riding still.

All brothers engaged in boxing. Three of them, Ramón, Ricardo and Rigoberto, became professional boxers, and Rigoberto Alvarez is former Interim WBA world champion.

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-vs-yildirim-boxing-live-streaming-reddit-watch-canelo-161584821/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-vs-yildirim-free-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-161587185/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-crackstreams-reddit-161588080/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-reddit-free-online-161589037/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/caneloyildirim-live-streaming-results-rbr-how-to-watch-time-161590346/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/how-to-watch-canelo-alvarezavni-yildirim-title-fightstart-time-161590724/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-vs-yildirim-how-to-watch-saul-canelo-alvarezs-fight-161591068/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-info-fight-sports-161591372/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-how-to-watch-dazn-161591752/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avni-yildirimtonight-live-tv-161592184/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-start-time-tv-161592569/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-results-play-161592819/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-stream-boxing-match-online-161593254/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streams-boxing-free-reddit-161593538/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/what-channel-is-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-time-tv-live-161593797/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/how-to-watch-canelo-alvarez-vs-avani-yildirim-online22721-161593962/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-vs-yildirim-2021-livestream-preliminary-fights-main-card-161594253/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/how-to-watch-canelo-on-dazn-in-the-usa-live-stream-big-boxing-161594548/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-free-online-reddit-161594741/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/reddit-watch-canelo-vs-yildirim-live-stream-reddit270221-161594963/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/fight-sal-canelo-lvarez-vs-avni-yildirim-live-reddit-free-161595124/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/saul-canelo-alvarez-vs-avni-yildirim-live-boxing-online-reddit-161595262/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/fullfight-saul-alvarez-vs-avni-yildirim-live-streaming-free-161595537/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/boxing-streams-reddit-canelo-vs-yildirim-live-streaming-free-161577546/

https://247sports.com/nfl/green-bay-packers/Board/Talk-Archive-105006/contents/canelo-fight-streaming-canelo-vs-yildirim-full-fight-live-free-161583840/

Saul started boxing at the age of 13.

At the age of 15 he made his debut in professional boxing.

Saul’s nickname “Canelo” is translated from Spanish as “cinnamon”, which is a common nickname for people with red hair.

Saul was engaged to Mexican sports reporter Marisol González.

He has one daughter with a former girlfriend.

Professional boxing record

Professional boxing record

Total fights: 57

Wins: 54

Wins by KO: 36

Losses: 1

Losses by KO: 0

Draws: 2

Saul “Canelo” Alvarez Highlights

Who Is Avni Yildirim?

Avni Yildirim is a Turkish professional boxer.

The last fight of Avni Yildirim took place on February 23, 2019 against Anthony DirrellAnthony Dirrell.

Yildirim lost by technical decision (TD).

Professional boxing record

Total fights: 23

Wins: 21

Wins by KO: 12

Losses: 2

Losses by KO: 1

Draws: 0

Avni “Mr Robot” Yildirim Highlights

Predictions: Who Will Win?

Latest Odds

Alvarez to win: 1/9

Yildirim to win: 6/1

Draw: 22/1

Prediction

Who will win: Alvarez or Yildirim?

Alvarez and Yildirim are boxers who play in different leagues.

Saul Alvarez will win by technical knockout.

Sergey Loktev,

sports editor

rating star rating star rating star rating star rating star 3,8/5

Canelo Alvarez vs. Avni Yildirim: Fight Odds, Time, Date and live stream boxing